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رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب : مصر تدعم السعودية ملكا وحكومة وشعبا في الحرب ضد الإرهاب
ئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب اللواء سعد الجمال‎

رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب : مصر تدعم السعودية ملكا وحكومة وشعبا في الحرب ضد الإرهاب

2017-06-24 13:19:21
أش أ

أدان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب اللواء سعد الجمال، محاولة إرهابيين استهداف الحرم المكي الشريف، مؤكدا دعم ومساندة الشعب المصري للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا في الحرب المشتركة ضد الإرهاب ومنفذيه ومخططيه ومموليه.
ووجه الجمال ـ في تصريحات خاصة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - تحية تقدير لكل أجهزة الأمن والداخلية السعودية على نجاحهم في التصدي لهؤلاء المجرمين العابثيين، قائلا: “هذا عهدنا بهم دائما”.
وأضاف” تابعنا بمشاعر من الصدمة، والألم أنباء إحباط أجهزة الأمن السعودية لمخطط إجرامي إرهابي كانت تسعى لتنفيذه عدة مجموعات مجرمة بجدة ومكة مستهدفة الحرم المكي الشريف ومحيطه بمدينة مكة المكرمة عند بيت الله الحرام”.
وتابع” إن الفكر الضال والإرهاب الغادر الخسيس توهم أن بإمكانه زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المسلمين العابدين المصلين في وقت كانت تتجه قلوب وعقول المسلمين في شتى أنحاء الأرض إلى البيت الحرام في ختم القرآن بالمسجد الحرام”.
وأشار الجمال إلى أن المحاولة الإرهابية الخسيسة جاءت من قلوب كافرة وعقول خربة ونفوس ضالة سعت إلى محاولة القتل وسفك الدماء والتخريب.

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