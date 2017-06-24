رفضت تركيا، المطالب الرئيسية التي أصدرتها دول “السعودية والبحرين والإمارات ومصر”؛ من أجل إنهاء الأزمة مع دولة قطر، قائلة إن «أنقرة ليس لديها خطط لإغلاق قاعدتها العسكرية فى الدولة الخليجية الصغيرة» وفقًا لـ«إندبندنت».

وقال تقرير نشرته الصحيفة البريطانية اليوم، السبت، كان طلب تركيا سحب قواتها أحد قائمة الإنذارات الصارمة التي وضعتها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المجاورة لقطر، فضلًا عن إغلاق قناة الجزيرة، والحد من العلاقات الدبلوماسية مع إيران وقطع كل العلاقات مع جماعة الإخوان.

وحصلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، على نسخة من قائمة من 13 نقطة باللغة العربية من إحدى الدول المعنية بالنزاع.

وكانت قطر قد أكدت الخميس الماضي أنها تلقت لائحة من الكويت التي تتوسط في النزاع لكنها لم تعلق عليها بعد.

وتضيف «إندبندنت»، أنه بدلا من التركيز بشكل ضيق على التمويل القطري المزعوم للتطرف، فإن الكتالوج المؤلف من 13 نقطة يوضح مطالب التغيير الكبير في الاتجاه الذي يصر فيه جيران قطر على أن الدولة الصغيرة الغنية بالغاز يجب أن تتعهد بالالتزام بالرؤية الواسعة للمنطقة.

وكانت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين قد قطعت العلاقات مع قطر وقيدت الوصول الى الطرق البرية والبحرية والجوية فى وقت سابق من هذا الشهر؛ بسبب تمويل الدوحة ودعمها للإرهاب، وهو اتهام ترفضه الإمارة القطرية.

وقد غادرت هذه الخطوة قطر التي تقاسم المملكة العربية السعودية حدودها البرية إلا في ظل مقاطعة فعلية من جانب جيرانها.

وقال وزير الدفاع التركى، فكري ايسيك، أمس الجمعة، إن القاعدة التركية تستهدف تدريب الجنود القطريين وزيادة امن الإمارة الخليجية الصغيرة.

ووفقا لـصحيفة «ملييت» التركية، قال «إيسيك» ايضا انه «لا ينبغي ان ينزعج أحد من الوجود التركى فى قطر.

وقد احتلت تركيا جانبا مع قطر فى النزاع وصدق برلمانها على تشريع يسمح بنشر قوات تركية فى القاعدة القطرية.

وقال الجيش التركي، إن فرقة مكونة من 23 جنديا وصلت إلى الدوحة يوم الخميس. وتصر قطر على زعم أن جيرانها يحاولون إرغامها على الانصياع لإرادتهم بشأن مجموعة واسعة من القضايا.