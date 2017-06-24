"الإندبندنت": تركيا ترفض المطالب «السعودية - الخليجية» من قطر2017-06-24 13:18:54
رفضت تركيا، المطالب الرئيسية التي أصدرتها دول “السعودية والبحرين والإمارات ومصر”؛ من أجل إنهاء الأزمة مع دولة قطر، قائلة إن «أنقرة ليس لديها خطط لإغلاق قاعدتها العسكرية فى الدولة الخليجية الصغيرة» وفقًا لـ«إندبندنت».
وقال تقرير نشرته الصحيفة البريطانية اليوم، السبت، كان طلب تركيا سحب قواتها أحد قائمة الإنذارات الصارمة التي وضعتها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المجاورة لقطر، فضلًا عن إغلاق قناة الجزيرة، والحد من العلاقات الدبلوماسية مع إيران وقطع كل العلاقات مع جماعة الإخوان.
وحصلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، على نسخة من قائمة من 13 نقطة باللغة العربية من إحدى الدول المعنية بالنزاع.
وكانت قطر قد أكدت الخميس الماضي أنها تلقت لائحة من الكويت التي تتوسط في النزاع لكنها لم تعلق عليها بعد.
وتضيف «إندبندنت»، أنه بدلا من التركيز بشكل ضيق على التمويل القطري المزعوم للتطرف، فإن الكتالوج المؤلف من 13 نقطة يوضح مطالب التغيير الكبير في الاتجاه الذي يصر فيه جيران قطر على أن الدولة الصغيرة الغنية بالغاز يجب أن تتعهد بالالتزام بالرؤية الواسعة للمنطقة.
وكانت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين قد قطعت العلاقات مع قطر وقيدت الوصول الى الطرق البرية والبحرية والجوية فى وقت سابق من هذا الشهر؛ بسبب تمويل الدوحة ودعمها للإرهاب، وهو اتهام ترفضه الإمارة القطرية.
وقد غادرت هذه الخطوة قطر التي تقاسم المملكة العربية السعودية حدودها البرية إلا في ظل مقاطعة فعلية من جانب جيرانها.
وقال وزير الدفاع التركى، فكري ايسيك، أمس الجمعة، إن القاعدة التركية تستهدف تدريب الجنود القطريين وزيادة امن الإمارة الخليجية الصغيرة.
ووفقا لـصحيفة «ملييت» التركية، قال «إيسيك» ايضا انه «لا ينبغي ان ينزعج أحد من الوجود التركى فى قطر.
وقد احتلت تركيا جانبا مع قطر فى النزاع وصدق برلمانها على تشريع يسمح بنشر قوات تركية فى القاعدة القطرية.
وقال الجيش التركي، إن فرقة مكونة من 23 جنديا وصلت إلى الدوحة يوم الخميس. وتصر قطر على زعم أن جيرانها يحاولون إرغامها على الانصياع لإرادتهم بشأن مجموعة واسعة من القضايا.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
إيران: غلق المجال الجوي أمام الطائرات السعودية
أكد قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العميد فرزاد إسماعيلي، فتح المجال الجوي في بلاده أمام الطائرات القطرية لأجل العبور، عكس القرار تجاه الطائرات السعودية التي لن ...Sat, 24 Jun 2017 07:16:25 GMT
-
قطر: سنرد رسميا على المطالب "غير الواقعية" للدول الأربع
وأضافت، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أنه “نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي”. لكنها اعتبرت أن المطالب المقدمة من الدول العربية ...Sat, 24 Jun 2017 08:20:18 GMT
-
أبرز الهجمات الإرهابية التي استهدفت الحرمين الشريفين
استهدفت هجمات عدة الحرم المكي في التاريخ الحديث، ربما أقدمها كانت عام 79 من القرن الماضي. وقتها استولى أكثر من 200 مسلح متطرف على الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي ...Sat, 24 Jun 2017 07:22:14 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
"الإندبندنت": تركيا ترفض المطالب «السعودية - الخليجية» من قطر
رفضت تركيا، المطالب الرئيسية التي أصدرتها دول “السعودية والبحرين والإمارات ومصر”؛ من أجل إنهاء الأزمة مع دولة قطر، قائلة إن «أنقرة ليس لديها خطط لإغلاق قاعدتها ...Sat, 24 Jun 2017 11:24:02 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
فسحة العيد .. قائمة الأماكن علينا والاختيار لك
تقع حديقة الأزهر علي مساحة 80 فدان وتعد أحد أبرز الحدائق علي مستوي العالم، كما أنها من أضخم الحدائق بمصر، وتم افتتاحها في عام 2005 بعدما ظل العمل بها إثناء الإنشاء لمدة ...Sat, 24 Jun 2017 11:25:41 GMT