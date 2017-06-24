قتل ثمانية مدنيين على الأقل خلال الساعات الأخيرة في غارة لطائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، استهدفت موقعًا تابعًا لتنظيم داعش بمحافظة الرقة، شمال شرقي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وأشار المرصد إلى وجود قاصرين اثنين بين القتلى جراء القصف، ولم يوضح عدد الجرحى، ولكنه أشار إلى أن “عدة أشخاص في حالة حرجة”.

وكان المرصد السوري، أعلن أمس عن “مقتل 250 مدنيًا بمحافظة الرقة، معقل داعش في سوريا، جراء غارات التحالف الدولي بالشهر الأخير”.

وأشار أيضًا إلى أن “472 مدنيًا قتلوا خلال هذه الفترة جراء غارات التحالف الدولي في مختلف أنحاء سوريا. بهذه الحصيلة يرتفع عدد القتلى في سوريا إلى ثمانية آلاف و798 شخصًا جراء هجمات التحالف الدولي منذ بدايتها في 23 سبتمبر 2014”.

ومنذ السادس من يونيو الحالي يشن التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حملة عسكرية على مدينة الرقة، التي تعتبر عاصمة لخلافة داعش.