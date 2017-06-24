قالت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إنه بالرغم من زيادة الطلب على السلع بمناسبة عيد الفطر المبارك إلا أن السوق تشهد حالة من الركود، وليس هناك إقبال من المواطنين على شراء كميات كبيرة كما كان سابقًا.

وناشدت “الديب”، خلال لقائها مع الإعلامية نهاوند سري في “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم، السبت، المواطنين ترشيد الاستهلاك حتى لا ترتفع الأسعار، ويكون هناك تحكم في أسعار السلع، مؤكدة أن للدولة دورا كبيرا فى موجة الغلاء التى تشهدها الأسعار للتقصير في دورها المتمثل بزيادة الرقابة على الأسواق.

وطالبت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، بإنشاء بورصة سلعية للتحكم في أسعار السلع الغذائية وضبط محاولات جشع التجار واستغلال احتكار الحلقات الوسيطة لتنظيم حركة البيع بالأسواق.