أكد محمد السويد، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة تشهد حالة من الطوارئ بمناسبة عيد الفطر المبارك، استعدادًا لتوفير السلع للمواطنين خلال أيام العيد، وتشديد الرقابة على الأسواق المختلفة لمنع الاحتكار والغش.

وأضاف “السويد”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “أون لايف” اليوم، السبت، أن المجمعات قامت بطرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن خلال الأيام الماضية، وستستمر في ذلك طوال أيام عيد الفطر المبارك، بنفس أسعار شهر رمضان حيث تُطرح اللحوم السودانية بسعر 80 جنيهًا للكيلو، أما البرازيلية المجمدة فيصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهًا، في حين تبلغ أسعار أوراك الدجاج بـ31 جنيهًا للكيلو.

ونوه بأن هناك اتجاهًا لتخفيض أسعار السكر المحلي خلال الفترة المقبلة إثر انخفاضه بالبورصة العالمية لأسعار السكر.