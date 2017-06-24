يهل العيد علينا كل عام بتفاصيله الجميلة التي لا تنسى، ومع تحضيرات الكعك وتنظيف المنزل والاستعداد لصلاة العيد، تبدأ الحيرة لدى الكثير بسبب عدم معرفة أماكن للتنزه فيها خلال أيام العيد، وللقضاء على الحيرة وأخذ قرار بالمكان المناسب للذهاب إليه، نقدم لك قائمة بالأماكن المميزة داخل القاهرة وخارجها والآن عليك أنت الاختيار من هذه القائمة التالية:

حديقة الأزهر

تقع حديقة الأزهر علي مساحة 80 فدان وتعد أحد أبرز الحدائق علي مستوي العالم، كما أنها من أضخم الحدائق بمصر، وتم افتتاحها في عام 2005 بعدما ظل العمل بها إثناء الإنشاء لمدة 7 سنوات بتكلفة تخطت الـ 100 مليون جنيه مصري، وبها سور المدينة الأيوبية وبها العديد من الأحجار الثمينة بكتابات هيروغليفيه وبها بعض المطاعم، ويصل سعر الدخول بها 25 جنيه.

شارع المعز

يعد شارع المعز أكثر الشوارع المليئة بالشوارع الإثرية من العصور الوسطي والعصر المملوك، ويمتد شارع المعز من باب الفتوح حتي باب زويلة، وتم تسمية هذا الشارع بأسم ” شارع المعز بدين الله”، يمكنك قضاء بعد الأوقات الممتعة بشارع المعز والذي يوجد به بعض الأماكن الأثرية بمنطقة الحسين والأزهر وبأقل تكلفة بسيطة جدا لا تذكر.

القرية الفرعونية

أنشا القرية الفرعونية الدكتور حسن رجب بعد في 10 سنوات وبتكلفة 6 مليون دولار، ورزع حولها أكثر من 5000 شجرة لحجب الحياة الحديثة عن الحياة الفرعونية الموجودة داخل القرية، تعود بنا هذه القرية إلي العصر الفرعوني من خلال زي العاملين بها ووجود مقبرة توت عنخ أمون، كما أنها مناسبة للكثير من الشرائح، حيثا يتراوح سعر الدخول بها ما بين 50 إلي 150 جنيه.

ساقية الصاوي

أنشأ علي أيدي محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبد المنعم الصاوي عام 2005، تحت كوري 15مايو بشارع 26 يوليو أمام سنترال الزمالك، تقدم ساقية الصاوي عدة فقرات موسيقية وبعض العروض المسرحية، وتستخدم بها موسيقي الجاز وموسيقي والموسقي الغجرية والراب، ويتراوح سعر الدخول بها مابين 15 إلي 30 جنيه.

قلعة صلاح الدين الأيوبي

تعد قلعة صلاح الدين الأيوبي من أبرز أماكن الخروجات والتنزه في مصر منذ قديم الأزل، فلا يمل أحدا أبدا من تكرار زيارته لها في كل عام، للاستمتاع بتاريخنا من خلال رؤية الكثير عن العصر ألأيوبي والعصر الإسلامي وتذكرة دخولها منخفضه جدا .

كما يقدم مسرح الجمهورية ومسرح معهد الموسيقي العربية فقرات للفن الراقي الذي يبحث عنه الكثيرون، ويتراوح سعر الدخول به ما بين 20 إلي 100 جنيه علي حسب الحافلات التي تقدم بها.

فسح خارج القاهرة

الجونة

الجونة، من أشهر الأماكن للخروج في مصر وهي رائعة لقضاء العيد فيها. تقع على سواحل البحر الأحمر ويعشقها الكثيرين! الجونة تعتبر مكان رائع لقضاء العيد مع العائلة حيث يمكنكم السباحة، الغطس، ركوب الأمواج، وحتى الذهاب للملاهي الليلية.

رأس سدر

رأس سدر تبعد عن القاهرة ساعتين فقط، وهذا يجعلها مثالية كمكان للخروج في العيد. إن كنت تريدين تعلم رياضة الـ Kite surfing، فرأس سدر هي المكان الذي عليك الاتجاه له في الحال! تقع بين خليج السويس وساحل البحر الأحمر، وأينما كان المكان الذي ستقيمين فيه هناك ستجدين دائما نسمات الهواء المنعشة والمنظر الهادئ للبحر الذي يخطف الأنفاس. لا يفوتكم ممارسة اليوغا على الشاطئ هناك.

العين السخنة

العين السخنة هي مكان للخروج وقضاء العيد في مصر أيضا، وهي في الواقع من أقرب الأماكن للقاهرة حيث يمكنك الهروب إليها والتمتع بالبحر. عندما تذهبين إلى العين السخنة، يمكنك الاستمتاع بأنشطة الشاطئ المختلفة أو عمل حفل شواء لعائلتك أو أصدقائك. إن كنت من محبي السهرات، فأنت تحتاجين الذهاب إلى طبلة في العين السخنة.

الفيوم

الفيوم هي واحدة من أقدم أماكن الرحلات في مصر، وهناك كلمة واحدة لوصفها… الصفاء! إن كنت تبحثين عن أماكن للخروج في مصر لقضاء العيد، فكري في الذهاب إلى الفيوم واستمتعي بأجازة في غاية الاسترخاء، فالطبيعة في الفيوم ساحرة. لذا احرصي على التجول واكتشاف الأماكن المختلفة في الفيوم، ولا تنسِ زيارة شلالات وادي الريان. نقترح عليكم المكوث في فندق: Lazib Inn.

دهب

إن كنت من محبي الحياة البسيطة دون تكلف أو ترف، عليك الذهاب إلى مدينة دهب. فهي لابد أن تكون على قائمة أماكن الخروج المفضلة لدينا في مصر. فبمجرد وصولك إلى دهب ستشعرين بتجدد الطاقة بداخلك، حتى وإن كنت ستمكثين في فندق بسيط أو خيام. احرصي على الذهاب في رحلة hiking أو التمتع برياضة الغوص. وإن كنت ترغبين في القيام ببعض الأنشطة الجماعية، جربي التزحلق على الرمال. أثناء تواجدك في دهب، زوري قلعة زمان وستشهدين واحد من أجمل المناظر الطبيعية على الإطلاق!

أسوان

أهم ما يميز هذه المدينة هو الهدوء. فإذا كنت تبحث عن رحلة للاسترخاء وفي نفس الوقت غنية ثقافيا، فأسوان هي أنسب مكان، ومنظر النيل يخطف الأبصار، وستجد حولك العديد من المعابد والآثار. وننصحك بألا تفوت زيارة القرية النوبية.

مرسى مطروح

إذا كنت من محبي البحر الأبيض المتوسط وترغب في الاستمتاع بنسيم البحر والشمس، فسارع بزيارة مرسى مطروح. ونقترح عليك شاطىء “عجيبة” فهو من أفضل الشواطيء هناك.

طابا

تتميز بطقسها البارد نسبيا مقارنة بغيرها من مناطق جنوب سيناء في هذا الوقت من السنة، تجمع طابا بين البساطة والاسترخاء الذي يبحث عنه الكثيرين، بالإضافة إلى المياه الصافية ورياضة الغطس، كما أنها قريبة من دير سانت كاترين وقلعة صلاح الدين، وكلها أماكن تستحق المشاهدة.

سهل حشيش

إذا كنت تبحث عن مكان يجمع بين الشواطيء الجميلة والمناظر الخلابة وأيضا ينبض بكل اشكال الحياة، فنرشح لك سهل حشيش. فالمدينة التي تقع على بعد 30 دقيقة من الغردقة أصبحت محط الأنظار خلال العامين الماضيين بفضل موقعها المثالي، وشواطئها الخلابة، وحياتها الليلية المذهلة.