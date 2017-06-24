قال سلاح الجو الأمريكي، أمس الجمعة، إن اثنتين من طائراته، المصنوعة خصيصا لمقاومة الحرارة المنبعثة من الانفجارات النووية تعرضتا لأضرار جراء إعصار.

وجرت صناعة طائرة “اي4-بي بوينج 747 اس” في سبعينيات القرن الماضي، خلال الحرب الباردة، وتشكل مراكز قيادة محمولة جوا كما يمكنها التزود بالوقود أثناء الطيران، وقادرة على الطيران بشكل متواصل على مدى أيام في أوقات الأزمات.

ويمتلك سلاح الجو الأمريكي 4 طائرات “اي4-بي” تستخدم أيضا في تنقلات وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيوش الأمريكية حول العالم.

ولحقت الأضرار باثنتين من تلك الطائرات، بعد أن ضرب إعصار غير متوقع قاعدة أوفات الجوية في نبراسكا في 16 يونيو.

فضلا عن ذلك، تعرضت سبع طائرات استطلاع من طراز ار سي-135 لأضرار طفيفة فيما تحتاج طائرة ثامنة للمعاينة.

وجرى دعم طائرات “اي4-بي” للوقاية من النبض الكهرومغناطيسي الناجم عن انفجار نووي، كما أنها محصنة ضد الانفجارات الحرارية.

وتستطيع هذه الطائرات تأمين الاتصال بالغواصات النووية وقطع حربية أخرى في أوقات الأزمات، عبر موجات التردد المنخفض.