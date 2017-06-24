يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 22، والإسكندرية 30 والصغرى 23، ومطروح 30 والصغرى 21.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيتوقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

