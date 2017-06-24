قرقاش : "لا توجد دولة عملت على تقويض الأمن والاستقرار كما فعلت قطر"

أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن تسريب قطر لمطالب الدول الأربع قوض الوساطة الكويتية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة، ما كان مقبولا من قطر قبل سنوات لم يعد كذلك وقدمنا قائمة لقطر بتسليم مطلوبين إرهابيين.

ومضى قائلا: “لا توجد دولة عملت على تقويض الأمن والاستقرار كما فعلت قطر”، وأن البديل لقبول قطر مطالب الدول العربية ليس التصعيد ولكن الفراق ، وأضاف للصحفيين أن الدبلوماسية لا تزال أولوية.

