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بوتفليقة مهنئا السيسي بالعيد: نحرص على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون
السيسي والرئيس الجزائري بوتفليقة

بوتفليقة مهنئا السيسي بالعيد: نحرص على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون

2017-06-24 12:44:51
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بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال بوتفليقة في البرقية:« فخامة الرئيس وأخي العزيز يسعدني والأمتين العربية والإسلامية تودعان شهر رمضان الكريم، وتحتفي بحلول عيد الفطر المبارك، أن أعرب لفخامتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي عن أصدق التهاني مشفوعة بأطيب التمنيات سائلا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة وسابغ الهناء ويعيد هذا العيد على شعبكم الشقيق وهو ينعم بالمزيد من السؤدد والرقي».

وأضاف: «وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد لفخامتكم حرصنا البالغ على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا بما يحقق تطلعات شعبينا الشقيقين ويعود عليهما باليمن والخير.. تفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات المودة والتقدير».

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