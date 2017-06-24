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سلطنة عمان تدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف الحرم المكي
الحرم المكي

سلطنة عمان تدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف الحرم المكي

2017-06-24 12:43:07
أ ش أ

أدانت سلطنة عمان بأشد العبارات المخطط الإرهابي الآثم الذي كان يستهدف الحرم المكي والمصلين والزائرين الذين أتوا من كل فج عميق وخصوصا في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.

وأشادت السلطنة في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العمانية “أونا” اليوم السبت بشجاعة وبسالة رجال الأمن المخلصين في المملكة العربية السعودية في إحباط هذا المخطط الإرهابي الجبان، مؤكدة موقفها الثابت مع المملكة ضد آفة الإرهاب الغاشم بشتى أشكاله وأنواعه في كل زمان ومكان وكل ما من شأنه استهداف أمن واستقرار الدول وشعوبها والنَّاس الأبرياء الآمنين.

كما أكدت أن هذه المحاولات الإرهابية الدنيئة، لن تنال من الجهود المبذولة والدور المشهود به عالميا للمملكة العربية السعودية في حماية ضيوف الرحمن، وتقديم جميع الخدمات المريحة لهم التي تمكنهم من أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

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