قالت الفنانة نورين كريم بطلة مسلسل «طاقة نور»، خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يعرض على فضائية «دريم»، أن مشهد حلاقة شعرها حقيقي؛ لتأكيد الشخصية، وأشارت إلى أن «حسيبة» شخصية موجودة في المجتمع المصري، ونشأت في بيئة شقيقها بلطجي.

وأضافت، أن مخرج المسلسل، اشترط على من تقوم بدور البطلة حلاقة شعرها، وعندما تم عرض سيناريو المسلسل وافقت عليه.

ونفت صحة ما تردد، عن حصولها على أجر أعلى مقابل حلاقة شعرها، معترفة بأنها قصت شعرها بـ «الموس»، وكانت من أصعب اللحظات التي مرت بها، مؤكدة: «بكيت مع أول مقص اتحط في شعري، وشعرت أننى فقدت عزيز عليا».