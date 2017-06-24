أكد الدكتور عبد الرحمن برعي وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المخالفات التي وقعت بامتحانات الثانوية العامة هذا العام “أقل من المتوقع”، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تسريبات للامتحان.

وقال برعي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، “لم يتم السيطرة 100 % لوقف الغش، ولكن الغش لم يغير نتائج الطلاب هذا العام”، مشيدا بفكرة “البوكليت” للحد من الغش.

ووجه الشكر لكل من لجنة التعليم بمجلس النواب والدكتور جمال شيحا ومركز التقويم والامتحانات والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العالي والدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم السابق معتبرا اياهم أصحاب فكرة “البوكليت” التي نجحت بنسبة 97 %.

وأعلن أن قوات الأمن لها دور قوي في تأمين وحماية اللجان ومطابع أوراق الامتحانات.

وأشار إلى أن الظاهرة السلبية الوحيدة بامتحانات هذا العام هي عدم توفير مساكن إقامة جيدة للمعلمين خلال فترة الامتحانات.

وأوضح أن الطالب الذي “سيخل بالمنظومة التعليمية” سيقوم بمعاقبته بغرامة مالية كبيرة بالإضافة إلى منعه من أداء امتحانات الدورين الأول والثاني وفقا للقوانين الجديدة، مؤكدا انه عقوبة المساعدة على الغش لغير الطلاب قد تصل إلى 7 سنوات سجن.