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​الزراعة: لجان مرور وغرف عمليات لحماية الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد
الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الجديد ‎

​الزراعة: لجان مرور وغرف عمليات لحماية الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

2017-06-24 12:33:56
أش أ

  كلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، بعمل لجان للمرور والمتابعة على الأحواض الزراعية بالقرى خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، لاكتشاف ورصد جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية فور وقوعها خلال تلك الفترة.
وشدد وزير الزراعة - في بيان اليوم السبت - على جهاز حماية الأراضي بتوخي الحذر واليقظة الدائمة، للتصدي لأي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، وكذلك يتم عمل “نوبتجيات” بمديريات الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية خلال إجازة العيد لمداومة المرور على الأحواض الزراعية ورصد أي حالة تعد على الرقعة الزراعية واتخاذ الإجراءات حيالها.
وأكد البنا أن الرقعة الزراعية هي عصب الاقتصاد القومي في مصر، والاعتداء عليها جريمة، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع المتعدي على الأراضي الزراعية، لأنه يعتدي بذلك على حقوق الأجيال القادمة.
وخصصت وزارة الزراعة خطا ساخنا على الرقم (0237499385)، بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات خاصة بالأراضي الزراعية، وكذلك لمتابعة باقي غرف العمليات الفرعية واللجان التي تم تشكيلها بالإدارات الزراعية والمديريات، وتلقي الإخطارات منها.

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