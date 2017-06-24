نشرت الفنانة فيفي عبده على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لقطات مصورة من حفل تخرج حفيدتها من المدرسة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى حضور الحفل بنفسها لكنها لم تتمكن.

وعلقت على الفيديو قائلة: «ألف مبروك تخرج شهد محمود الدسوقي، كان نفسي أكون موجودة، بس عقبال ما أحضر تخرجك من الجامعة بقى إن شاء الله.. بحبك أوي أوي خمسة مواه».