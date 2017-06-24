نشرت الشركة المنتجة لفيلم “الأصليين” فيديو جديدا للفنان ماجد الكدوانى، وظهر فيه وهو يهنأ الجمهور بعيد الفطر، كما حمس الجمهور على مشاهدة الفيلم.

وأضاف الكدواني: “فى انتظار رايكم فى الفيلم”، ويشارك في بطولته خالد الصاوى ومنة شلبى وكندة علوش وإخراج مروان حامد، ومن المقرر أن ينافس الفيلم فى عيد الفطر القادم.