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بالفيديو.. سهير رمزي: عمري ما شربت خمرة.. وأغضب عندما أشاهد "المذنبون"
سهير رمزي

بالفيديو.. سهير رمزي: عمري ما شربت خمرة.. وأغضب عندما أشاهد "المذنبون"

2017-06-24 12:19:40

أكدت الفنانة سهير رمزي، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية «دريم»، أنها علي الرغم من تجسيد أدوار جريئة للغاية طوال مشوارها الفني، إلا أنها لم تشرب سيجارة أو كأس خمرة طوال حياتها.

وأضافت سهير، أنها ليست أيضًا من هواة السهر والصخب وغيرها من الأمور الأخرى. موضحة أن أبرز شيء بداخلها أنها تعشق بيتها قبل أي شيء وتعرف واجباتها نحوه.

وكشفت سهير، أنها تغضب من نفسها عندما تشاهد فيلم “المذنبون” وتراجع نفسها أنها قامت بتمثيل مشاهد معينة كان من الأفضل أن ترفضها.



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