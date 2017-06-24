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خبير عسكري: أحداث مكة ليست «ذئاب منفردة»
اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا
اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

خبير عسكري: أحداث مكة ليست «ذئاب منفردة»

2017-06-24 12:31:51
محيط- خالد الريس

أكد اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن المحاولة الإرهابية استهداف الحرم المكي أمس تم التخطيط لها مسبقا وليست ناجمة عن “ذئاب منفردة”، مشيرا إلى توقيت الحادث وتعامل الإرهابيين المحترف مع الأمن.
وأشاد الحلبي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على  قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، بقوات الأمن السعودية لقيامها بعملية استباقية ضد الإرهاب على الرغم من صعوبة الموقع وازدحامه بالمدنيين.
وكانت قوات الأمن السعودية قد تمكنت من احباط عملية إرهابية كانت تستهدف الحرم المكي، حيث قام شخص انتحاري بتفجير نفسه داخل منزل كان يختبئ به أثناء محاصرة قوات الأمن له مما أسفر عن إصابة  حوالي 11 شخصا.

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