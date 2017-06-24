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معارضو مجموعة العشرين يتظاهرون في هامبورج
تظاهرات ضد مجموعة العشرين

معارضو مجموعة العشرين يتظاهرون في هامبورج

2017-06-24 12:06:44
متابعات

قبل نحو أسبوعين على انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية، يعتزم معارضون للقمة التظاهر اليوم في المدينة تحت شعار “نحن هنا” للمطالبة بتغيير سياسة المهاجرين، وفقًا لما نقله موقع “إمارات 24”.

ويعتزم المحتجون تنظيم مظاهرة ضد مركز احتجاز تم تأسيسه خصيصًا لاحتجاز مثيري شغب محتملين خلال قمة مجموعة العشرين في حي هاربرغ الساعة السادسة مساء.

تجدر الإشارة إلى أن مبنى مركز الاحتجاز كان يستخدم من قبل كمركز استقبال أولى للاجئين، ويسع المركز حاليًا لاحتجاز نحو 400 شخص.

وتتوقع الشرطة مشاركة مئات الأفراد في المظاهرتين.

وفي المساء يعتزم معارضون للقمة المطالبة بإقامة مخيم للمتظاهرين خلال القمة في متنزه “ألتونر فولكسبارك” في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن قمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى ستعقد في هامبورج خلال يومي 7و8 يوليو المقبل.

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