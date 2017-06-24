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بالفيديو.. سهير رمزي: خروج "القصة" من الحجاب أمر عادي.. وارتدائي الحجاب لإرضاء الله
سهير رمزي

بالفيديو.. سهير رمزي: خروج "القصة" من الحجاب أمر عادي.. وارتدائي الحجاب لإرضاء الله

2017-06-24 12:13:27

قالت الفنانة سهير رمزي، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية «دريم»، إن ظهور « القُصّة» - بعض خصلات شعرها - من حجابها، أمر عادي وليس كما يردد البعض أنه إهانة للحجاب، موضحة أنها قامت بتغطية شعرها لإرضاء الله وليس البشر.

وأضافت سهير،  أنها تشاهد فتيات جميلات للغاية محجبات وبالتوازي مع ذلك يرتدين “بنطلون” وملابس ضيقة للغاية تظهر كافة مفاتنهن.



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