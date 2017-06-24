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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب وسط موزمبيق
مقياس ريختر - صورة دلالية

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب وسط موزمبيق

2017-06-24 11:59:58
أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت وسط موزمبيق، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترا شمال غرب بلدة “دوندو” في محافظة “سوفالا”.

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