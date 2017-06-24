اتفقت الولايات المتحدة والصين على أن جهود نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية يجب أن تكون “كاملة ولا رجعة فيها ويمكن التحقق منها”.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم السبت أن الطرفين اتفقا، خلال محادثات مشتركة في واشنطن هذا الأسبوع، على السعي إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية.

وأضافت أن واشنطن وبكين اتفقتا على عقد اجتماعات في مجلس الأمن الدولي من أجل الضغط باتجاه إجراء مفاوضات لحل الأزمة الكورية.

كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال - في وقت سابق - إن بلاده ضغطت على الصين لتكثف بدورها ضغوطها السياسية والاقتصادية على كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، في مدينة هامبورج الألمانية خلال قمة دول مجموعة الـ20.