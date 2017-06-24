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وزير خارجية البحرين لـ "قطر" : دعم الإرهاب ليس سيادة
وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة‎

وزير خارجية البحرين لـ "قطر" : دعم الإرهاب ليس سيادة

2017-06-24 12:04:27
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أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، احترام سيادة قطر، إلا أنه لن يسمح لأمور مثل دعم الإرهاب أن تكون ذات صلة بسيادة الدولة، في إشارة إلى تصريحات مسئولين قطريين أن المطالب الخليجية المقدمة للدوحة “تتدخل بالشئون الداخلية” لقطر.

وقال الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “نحترم سيادة قطر على أرضها وشعبها وحدودها وما يخصها ولا نريد انتقاصها، في حين لن نسمح لأي محاولة لجعل التدخل ودعم الإرهاب من أمور السيادة”.

وكان النظام القطري، زعم أن المطالب التي تسلمها من دول المقاطعة “تتدخل بالشأن الداخلي” للبلاد، مشيرًا إلى دراسة المطالب من أجل “إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت”.

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