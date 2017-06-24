 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 01:06 مساءً
روابط سريعة
القوات العراقية تقتل 115 مسلحا من داعش خلال عملية تطهير الموصل القديمة
القوات العراقية

القوات العراقية تقتل 115 مسلحا من داعش خلال عملية تطهير الموصل القديمة

2017-06-24 12:01:54
ا ش ا

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية اليوم السبت مقتل 115 مسلحا من تنظيم “داعش” وتفجير 10 عبوات ناسفة خلال عملياتها العسكرية لتطهير مدينة الموصل القديمة .

وذكر بيان لخلية الإعلام تلقته (وكالة أنباء الإعلام العراقي/واع) - “أن قيادة قوات الشرطة الاتحادية تستمر بخوض معارك في المحور الجنوبي والتقدم نحو أهدافها المرسومة في المدينة القديمة وهي آخر المناطق الواقعة تحت سيطرة العناصر الإرهابية”، موضحا أنه تم قتل 115 إرهابيا، و12 قناصا، وتفكيك حزام ناسف، وتدمير مستودعين للاعتداد، ووكر للعدو، وتفجير 10 عبوات ناسفة، وتدمير مدفع هاون واحد ومقر تابع للتنظيم .

وأضاف أن فرقة الرد السريع تواصل تطهير المناطق المحررة ومحاصرة المستشفى الجمهوري في حي الشفاء..مشيرا إلى أن تلك القوات تولي ضربات الموجعة لمعاقل التنظيم ما أدى إلى انهيار صفوف العدو وتكبيده خسائر كثيرة بالأشخاص والأسلحة والمعدات،ولفت إلى أن تلك القطعات كانت مسنودة من قبل الفرقة الآلية وطيران الجيش والطائرات المسيرة .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3