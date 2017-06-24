أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية اليوم السبت مقتل 115 مسلحا من تنظيم “داعش” وتفجير 10 عبوات ناسفة خلال عملياتها العسكرية لتطهير مدينة الموصل القديمة .

وذكر بيان لخلية الإعلام تلقته (وكالة أنباء الإعلام العراقي/واع) - “أن قيادة قوات الشرطة الاتحادية تستمر بخوض معارك في المحور الجنوبي والتقدم نحو أهدافها المرسومة في المدينة القديمة وهي آخر المناطق الواقعة تحت سيطرة العناصر الإرهابية”، موضحا أنه تم قتل 115 إرهابيا، و12 قناصا، وتفكيك حزام ناسف، وتدمير مستودعين للاعتداد، ووكر للعدو، وتفجير 10 عبوات ناسفة، وتدمير مدفع هاون واحد ومقر تابع للتنظيم .

وأضاف أن فرقة الرد السريع تواصل تطهير المناطق المحررة ومحاصرة المستشفى الجمهوري في حي الشفاء..مشيرا إلى أن تلك القوات تولي ضربات الموجعة لمعاقل التنظيم ما أدى إلى انهيار صفوف العدو وتكبيده خسائر كثيرة بالأشخاص والأسلحة والمعدات،ولفت إلى أن تلك القطعات كانت مسنودة من قبل الفرقة الآلية وطيران الجيش والطائرات المسيرة .