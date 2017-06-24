 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 12:51 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. نسب مشاهدة مرتفعة لـ«الظهور الأول لصلاح في أنفيلد»
اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح

بالفيديو.. نسب مشاهدة مرتفعة لـ«الظهور الأول لصلاح في أنفيلد»

2017-06-24 12:04:29
متابعات

حقق الفيديو التعريفي والترحيبي للاعب محمد صلاح على قناة نادي “ليفربول” الرسمية على موقع “يوتيوب” 133 ألف و788 مشاهدة منذ نشره مساء أمس الجمعة.
ويظهر محمد صلاح في الفيديو وهو يتجول داخل أروقة ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول مرتديا قميص فريقه الجديد.
ويقول صلاح خلال الفيديو : “الجميع متحمس وسأعطي كل شيء للنادي من أجل جمهوره”، مضيفا ” الجميع يعلم أن النادي كبير وله جمهور ومعجبين  على مستوى العالم”.
وذكر أيضا: “أشعر بالحب من جماهير وداعمي ليفربول وأنا سعيد لذلك”.
وقد شهدت التعليقات المصاحبة  للفيديو من قبل محبي الفريق الأنجليزي ترحيبا باللاعب المصري.
وكان نادي “ليفربول” الإنجليزي قد أعلن عن انضمام اللاعب الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوفه ابتداء من الموسم القادم قادما من نادي “روما” الإيطالي.
وقد أعلن نادي “روما” الإيطالي أن قيمة الصفقة قد بلغت حوالي 42 مليون يورو ليصبح صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ الوطن العربي وتاريخ النادي الإنجليزي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3