حقق الفيديو التعريفي والترحيبي للاعب محمد صلاح على قناة نادي “ليفربول” الرسمية على موقع “يوتيوب” 133 ألف و788 مشاهدة منذ نشره مساء أمس الجمعة.

ويظهر محمد صلاح في الفيديو وهو يتجول داخل أروقة ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول مرتديا قميص فريقه الجديد.

ويقول صلاح خلال الفيديو : “الجميع متحمس وسأعطي كل شيء للنادي من أجل جمهوره”، مضيفا ” الجميع يعلم أن النادي كبير وله جمهور ومعجبين على مستوى العالم”.

وذكر أيضا: “أشعر بالحب من جماهير وداعمي ليفربول وأنا سعيد لذلك”.

وقد شهدت التعليقات المصاحبة للفيديو من قبل محبي الفريق الأنجليزي ترحيبا باللاعب المصري.

وكان نادي “ليفربول” الإنجليزي قد أعلن عن انضمام اللاعب الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوفه ابتداء من الموسم القادم قادما من نادي “روما” الإيطالي.

وقد أعلن نادي “روما” الإيطالي أن قيمة الصفقة قد بلغت حوالي 42 مليون يورو ليصبح صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ الوطن العربي وتاريخ النادي الإنجليزي.