بالصور.. "سي إن إن" ترسل رسامًا إلى البيت الأبيض بعد منع الكاميرات2017-06-24 11:44:22
بعد منع كاميرات التصوير والفيديو من بعض اللقاءات الصحفية في البيت الأبيض، لجأت شبكة “سي إن إن” إلى الابتكار، وأوفدت رسامًا ليغطي اللقاء الجمعة في “الجناح الغربي” الشهير.
وأوكلت “سي إن إن” التي لم يعد يسمح لها بنقل وقائع اللقاء بشكل مباشر، هذه المهمة إلى الرسام بيل هينيسي المعتاد على العمل في المحاكم.
ودافع المتحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شون سبايسر، عن القرار الذي يشكل قطيعة مع الإدارات السابقة سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية والتي كانت تنظم بشكل يومي، إلا في الحالات الاستثنائية، لقاءات صحفية مصورة.
وقال سبايسر: “أعتقد أنه من الجيد أن نخوض نقاشًا معمقًا حول السياسة، وأن إعادة نقله على التليفزيون يجب ألا تكون الشاغل الوحيد”، وأضاف “كنا موجودين غالبًا بتصرف التليفزيون وسنظل كذلك”.
إلا أن جمعية مراسلي البيت الأبيض أصرت على موقفها وقالت: “يجب أن يكون بوسع الأمريكيين مشاهدة وسماع كبار المسئولين وهم يواجهون أسئلة الإعلام المستقل، بالتوافق مع مبادئ التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية الصحافة”.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
إيران: غلق المجال الجوي أمام الطائرات السعودية
أكد قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العميد فرزاد إسماعيلي، فتح المجال الجوي في بلاده أمام الطائرات القطرية لأجل العبور، عكس القرار تجاه الطائرات السعودية التي لن ...Sat, 24 Jun 2017 07:16:25 GMT
-
قطر: سنرد رسميا على المطالب "غير الواقعية" للدول الأربع
وأضافت، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أنه “نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي”. لكنها اعتبرت أن المطالب المقدمة من الدول العربية ...Sat, 24 Jun 2017 08:20:18 GMT
-
أبرز الهجمات الإرهابية التي استهدفت الحرمين الشريفين
استهدفت هجمات عدة الحرم المكي في التاريخ الحديث، ربما أقدمها كانت عام 79 من القرن الماضي. وقتها استولى أكثر من 200 مسلح متطرف على الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي ...Sat, 24 Jun 2017 07:22:14 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
نجم «روما» لـ«صلاح»: سنفتقدك كثيرا
وجه نجم كرة القدم بنادي “روما” الايطالي ستيفان شعراوي رسالة لمحمد صلاح يتمنى له من خلالها التوفيق، مشيرا إلى أنهما سيلتقيان بمباريات “دوري أبطال أوروبا”. وقال ...Sat, 24 Jun 2017 09:52:33 GMT
-
سفير قطر بأمريكا : مطالب جيراننا محاولة لمعاقبتنا على استقلالنا
قال الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير قطر في الولايات المتحدة الأمريكية، إن المطالب التي قدمتها الدول الخليجية تؤكد عدم صلتها بمكافحة الإرهاب، على حد تعبيره . ونقلت ...Sat, 24 Jun 2017 09:05:29 GMT