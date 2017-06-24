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"داعش" يدعو عناصره لترقب بيان بشأن البغدادي
أبو بكر البغدادي

"داعش" يدعو عناصره لترقب بيان بشأن البغدادي

2017-06-24 11:39:55
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ذكر مصدر محلي في محافظة نينوي، اليوم السبت، أن “تنظيم داعش نشر تعميمًا مفاجئًا في أغلب مساجد تلعفر غرب المحافظة، يدعو من خلاله عناصره لترقب بيان مهم بشأن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي”، وفقًا لما نقله موقع إماراتي.

وقال المصدر، إن “تنظيم داعش أصدر تعميمًا مفاجئًا مع ساعات الصباح الأولى في أغلب مساجد تلعفر غرب نينوي، بالإضافة إلى مقراته الرئيسية يدعو من خلاله إلى ترقب بيان مهم بشأن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “لم يعرف طبيعة البيان الذي ينوي داعش إذاعته، لكن هناك حالة إرباك واضحة، وكأن الحديث عن مقتل البغدادي أصبح حقيقة”، متوقعًا أن “يتم إذاعة الخبر أو نفيه خلال الفترة المقبلة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن احتمالية مقتل البغدادي في غارة جوية قبل أسابيع في سوريا.

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