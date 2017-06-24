 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 12:56 مساءً
روابط سريعة
نجم «روما» لـ«صلاح»: سنفتقدك كثيرا
محمد صلاح
محمد صلاح

نجم «روما» لـ«صلاح»: سنفتقدك كثيرا

2017-06-24 11:39:50

وجه نجم كرة القدم بنادي “روما” الايطالي ستيفان شعراوي رسالة لمحمد صلاح يتمنى له من خلالها التوفيق، مشيرا إلى أنهما سيلتقيان بمباريات “دوري أبطال أوروبا”.
وقال اللاعب الايطالي ذو أصول مصرية من خلال تدوينة على صفحته بموقع “انستجرام” :”حظ سعيد صديقي..  قضينا سويا عام ونصف أشعر وكأنها أكثر من ذلك.. سنفتقدك كثيرا، فأنت حقا لاعب عظيم وانسان رائع ومتواضع وتستحق الأفضل”.
وأضاف: “أتمنى أن تسجل أهدافا كثيرة بقميص فريقك الجديد ثم نتقابل مجددا في دوري أبطال أوروبا”.
وكان نادي “ليفربول” الإنجليزي قد أعلن عن انضمام اللاعب الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوفه ابتداء من الموسم القادم قادما من نادي “روما” الإيطالي.
وقد أعلن نادي “روما” الإيطالي أن قيمة الصفقة قد بلغت حوالي 42 مليون يورو ليصبح صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ الوطن العربي وتاريخ النادي الإنجليزي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3