وجه نجم كرة القدم بنادي “روما” الايطالي ستيفان شعراوي رسالة لمحمد صلاح يتمنى له من خلالها التوفيق، مشيرا إلى أنهما سيلتقيان بمباريات “دوري أبطال أوروبا”.

وقال اللاعب الايطالي ذو أصول مصرية من خلال تدوينة على صفحته بموقع “انستجرام” :”حظ سعيد صديقي.. قضينا سويا عام ونصف أشعر وكأنها أكثر من ذلك.. سنفتقدك كثيرا، فأنت حقا لاعب عظيم وانسان رائع ومتواضع وتستحق الأفضل”.

وأضاف: “أتمنى أن تسجل أهدافا كثيرة بقميص فريقك الجديد ثم نتقابل مجددا في دوري أبطال أوروبا”.

وكان نادي “ليفربول” الإنجليزي قد أعلن عن انضمام اللاعب الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوفه ابتداء من الموسم القادم قادما من نادي “روما” الإيطالي.

وقد أعلن نادي “روما” الإيطالي أن قيمة الصفقة قد بلغت حوالي 42 مليون يورو ليصبح صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ الوطن العربي وتاريخ النادي الإنجليزي.