سحر نصر تبحث مع سفير سنغافورة زيادة الاستثمارات فى مصر2017-06-24 11:29:05
دعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دولة سنغافورة لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة في مصر بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وخاصة فى المشروعات القومية الكبرى ومنها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشادت الوزيرة خلال لقاء مع السفير بريمجت سداسيفان سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين والتي توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة فى أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى إلى سنغافورة فى شهر أغسطس 2015 وأعقبتها زيارة الرئيس السنغافوري توني تان لمصر فى شهر أكتوبر 2016.
وناقش اللقاء زيادة الاستثمارات السنغافورية فى مصر خاصة في مجالات النقل والموانئ وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر في مختلف القطاعات والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا السنغافورية فى مجالات النقل البحري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون الفنى فى مجالات مثل الثروة السمكية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة للجانبين.
وقال سفير سنغافورة أن بلاده تتطلع للعمل فى مشروع محور قناة السويس وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بها.. مشيرا إلى خبرة بلاده فى مجالي إنشاء وإدارة الموانئ وتحلية ومعالجة المياه والتي كانت تعتمد سنغافورة على دول الجوار لتوفيرها وأصبحت الآن تحقق اكتفاء ذاتيا عبر التكنولوجيا الفائقة لتحلية ومعالجة المياه.
وأكدت الوزيرة ترحيب الحكومة بالمستثمرين السنغافوريين فى مصر..مشيرة الى السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات تشاورية وفنية بين الجانبين للتحضير لعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى بين البلدين حيث تعتبر هذه اللجنة بمثابة آلية لتدعيم التعاون الاقتصادى في مختلف المجالات الثنائية بالإضافة إلى العمل على دعم الأطر القانونية وتفعيلها بين البلدين.
وبحث الجانبان ترتيبات زيارة الوزيرة المرتقبة إلى سنغافورة تلبية للدعوة الموجهة لها من الحكومة السنغافورية للاطلاع على تجربتها فى جذب الاستثمارات وكيفية الترويج لها وإعداد الخطط والخريطة الاستثمارية، واللقاء بكبريات الشركات السنغافورية للترويج للمزايا والضمانات المتاحة من خلال قانون الاستثمار الجديد فى مصر وبحث إقامة منتدى استثمارى مصرى سنغافورى بهدف دفع العلاقات المصرية السنغافورية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى في شتى المجالات.
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