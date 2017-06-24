بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1438هـ جاء فيها :

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيآ الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات .

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراسآ أمناء على المسئولية الوطنية التى كلفهم الشعب المصرى بها فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه ومقدساته وتاريخه العريق .

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم

وكل عام وسيادتكم بخير .،

كما بعث الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثالة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة .

وقد أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة فى سيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

كما أصدر الفريق محمود حجازي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .