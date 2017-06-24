ننشر نص برقية تهنئة القوات المسلحة للرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك2017-06-24 11:24:29
بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1438هـ جاء فيها :
السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة
يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيآ الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات .
إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراسآ أمناء على المسئولية الوطنية التى كلفهم الشعب المصرى بها فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه ومقدساته وتاريخه العريق .
حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم
وكل عام وسيادتكم بخير .،
كما بعث الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثالة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة .
وقد أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة فى سيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
كما أصدر الفريق محمود حجازي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
إيران: غلق المجال الجوي أمام الطائرات السعودية
أكد قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العميد فرزاد إسماعيلي، فتح المجال الجوي في بلاده أمام الطائرات القطرية لأجل العبور، عكس القرار تجاه الطائرات السعودية التي لن ...Sat, 24 Jun 2017 07:16:25 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
بالصور .. المبنى الذي كان الانتحاري يتحصن بداخله في مكة
نشرت وزارة الداخلية السعودية على حسابها في تويتر صوراً للمبنى الذي كان الانتحاري يتحصن بداخله في مكة المكرمة. وأحبطت قوات الأمن السعودي هجوماً إرهابياً كان يستهدف ...Sat, 24 Jun 2017 08:34:54 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
باتمان يلقي القبض على لص في مركز تجاري
في مشهد طريف، قام شرطي يرتدي زي باتمان بإلقاء القبض على لص حاول سرقة مجموعة من أقراص الدي في دي، من مركز والمارت للتسوق في ولاية تكساس الأمريكية. ظهر الشرطي ديمون ...Sat, 24 Jun 2017 07:44:21 GMT