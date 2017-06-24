قصفت إيران للمرة الأولى بعد الحرب الإيرانية العراقية موقعا خارج أراضيها بالصواريخ في الشهر الجاري .

وقالت قوات الحرس الثوري إن صواريخ أطلقتها قوات جو فضاء لحرس الثورة الإسلامية على مقر قيادة الإرهابيين التكفيريين في دير الزور في سوريا بهدف إنزال العقاب على منفذي العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين في طهران.

ورأت جريدة إسرائيلية أن إيران وجهت ضربة مبطنة للولايات المتحدة الأمريكية حين أطلقت الصواريخ على شمال سوريا.

وجاء في مقال للكاتب الإسرائيلي شؤول شاي نشرته جريدة “يسرائيل هيوم” إن طهران أرادت أن تُفهم الولايات المتحدة بتوجيه أول ضربة صاروخية على أهداف تقع خارج أراضي إيران بعد الحرب بين إيران والعراق، أنها (الولايات المتحدة) لن تتمكن من إنشاء تحالف عسكري معادٍ لإيران في الشرق الأوسط.

واعتبر الكاتب الإسرائيلي “الضربة الإيرانية على شمال سوريا” بمثابة رسالة تهديد مبطن للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.