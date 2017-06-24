قابيل يوقع مع "التمويل الاسلامية" على خطة لزيادة صادرات مصر للخارج سبتمبر المقبل2017-06-24 11:16:07
أعلنت شرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات أن وفدا من المؤسسة الدولية لتمويل التجارة- إحدى هيئات مجموعة البنك الاسلامى للتنمية بالسعودية- سيقوم بزيارة للقاهرة نهاية الشهر القادم للاتفاق على خطة عمل بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالتصدير فى مصر خلال السنوات الثلاث القادمة
وقالت في بيان أصدرته الوزارة اليوم أنه من المقرر ان يقوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس هانى سنبل رئيس المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة بتوقيع هذه الخطة خلال شهر سبتمبر المقبل.. مشيرة الى أنه سيتم خلال الزيارة الاتفاق ايضا على الإطار العام لبرنامج جسور التجارة العربية والإفريقية والذى يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وخلق شراكات جديدة بين الدول العربية وعدد من الدول الإفريقية وتحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانيات التجارية الضخمة غير المستغلة بدول القارة الافريق
وأوضحت الشوربجى أنها قامت مؤخرا بزيارة لمدينة جدة تضمنت عقد لقاءات مكثفة مع مسئولى مجموعة مؤسسات البنك الاسلامى للتنمية والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة استهدفت توسيع نطاق التعاون المستقبلى مع هذه الجهات واستعراض استراتيجية وخطة عمل هيئة تنمية الصادرات وعرض السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع الهادفة لتنمية قطاع التصدير وتوفير برامج لمساندة المصدرين وانشاء بوابة للبيانات المحلية والعالمية واعداد بعثات ترويجية وتسويقية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية والعمل على توفيق الاعمال والتشبيك مع الدول ذات الاسواق المستهدفة لمصر بالاضافة الى الترويج للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية.
وأشارت الى أن المهندس هانى سنبل استعرض خلال أحد اللقاءات برنامج جسور التجارة العربية الافريقية والذى يهدف إلى تشجيع التجارة الاقليمية بين الدول الاعضاء واستخدام التجارة كأداة اساسية لزيادة الفرص الاقتصادية ودعم النمو المستدام وزيادة الصادرات بين الدول العربية ودول افريقيا جنوب الصحراء وتشجيع التجارة فى القطاعات التى تخلق قيمة مضافة وتعتمد على القوى العاملة مشيرة الى ان البرنامج مدته 3 سنوات ويشارك فيه عدد كبير من الدول العربية والافريقية .
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