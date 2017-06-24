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رئيس امتحانات الثانوية العامة: تحديد هوية طالب نشر جزءا من الإحصاء على فيس بوك
طلاب ـ الثانوية العامة‎

رئيس امتحانات الثانوية العامة: تحديد هوية طالب نشر جزءا من الإحصاء على فيس بوك

2017-06-24 11:15:20
أش أ

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه تم تحديد هوية طالب قام بنشر جزء من امتحان الإحصاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
وقال حجازي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن الطالب الذي قام بذلك يتبع لجنة بإدارة شبرا التعليمية بمحافظة القاهرة، وسيتم تطبيق القانون عليه .
وأعرب عن دهشته من قيام الطالب بهذا الفعل المخالف للقانون والأعراف الاجتماعية خاصة وأن مادة الإحصاء لا تضاف للمجموع، مجددا تأكيده أن ما حدث يعد غشا إليكترونيا وليس تسريبا .
وناشد رئيس امتحانات الثانوية العامة وسائل الإعلام بتحري الدقة الشديدة فيما ينشرونه، مجددا توضيحه بأنه في حالة نشر جزء من الامتحان حتى لو سؤال واحد قبل الساعة التاسعة صباحا من يوم الامتحان فهذا يعد تسريبا، وهو ما لم يحدث مطلقا هذا العام، أما ما يقوم به طلاب بنشر جزء من ورقة الامتحان على مواقع التواصل عقب الساعة التاسعة صباحا يعد غشا اليكترونيا .

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