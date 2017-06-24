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سفير قطر بأمريكا : مطالب جيراننا محاولة لمعاقبتنا على استقلالنا
الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني السفير القطري لدى الولايات المتحدة الأمريكية

سفير قطر بأمريكا : مطالب جيراننا محاولة لمعاقبتنا على استقلالنا

2017-06-24 11:05:41
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قال الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير قطر في الولايات المتحدة الأمريكية، إن المطالب التي قدمتها الدول الخليجية تؤكد عدم صلتها بمكافحة الإرهاب، على حد تعبيره .

ونقلت شبكة “CNN ” الأمريكية عن السفير القطري قوله “إن مطالب “دول الحصار” تؤشر بوضوح إلى أن “سبب النزاع ليس مزاعم الإرهاب لجيراننا، هذه المطالب هي محاولة للحد من حرية الإعلام والرأي وتنتهك سيادتنا وتعاقب قطر على استقلالها” ، على حد قوله.

ويذكر أن تصريحات السفير القطري كانت ذاتها إلى حد ما وتصريحات الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي إن المطالب التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام تؤكد أن الهدف من “الحصار هو الحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية وليس محاربة الإرهاب”.

وأشار المتحدث وفقا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية إلى أن قائمة المطالب المعلنة عبر وسائل الإعلام لا “تتسق مع المعايير” التي عبرها عنها وزيرا خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

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