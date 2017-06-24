حزب الله : محاولة استهداف المسجد الحرام حلقة في سلسلة الجرائم الدموية التي ارتكبتها عصابات الإرهاب2017-06-24 11:08:08
أدان “حزب الله” محاولة استهداف الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية.
وجاء في بيان للحزب نقلته قناة “الميادين ” هذه المحاولة هي حلقة في سلسلة الجرائم الدموية التي ارتكبتها عصابات الإرهاب والتكفير في منطقتنا”.
وأضاف البيان ” محاولة استهداف المسجد الحرام تؤكد أن الفكر الإجرامي لدى هذه الجماعات لا يراعي حرمة لمكان أو زمان”.
وشدد البيان على أن “جرائم هذه الجماعات التي تستند إلى فتاوى الضلال والفتنة تطال الجميع يجب أن تكون محط استنكار عالمي”
وجدد البيان “الدعوة إلى العلماء والمفكرين وأهل الرأي والقرار للعمل الجاد والتضامن في وجه هذه الجماعات وفكرها”.
وكانت عدد من الدول العربية والإسلامية أدانت استهداف الحرم المكي بعدما أعلنت الداخلية السعودية عن احباط محاولة لاستهداف الحرم المكي، بعدما تلقت أنباء من داخل حي أجياد المصافي في مكة المكرمة، بجانب الحرم المكي، تؤكد وجود خلية هناك، تجهز للقيام بعمليات إرهابية في الفترة القادمة، وتحركت القوات لمحاصرة الخلية، التي فجر أحد أعضائها نفسه بعدما اشتبك مع قوات الأمن.
وتتهم السعودية وعدد من الدول العربية والخليجية قطر بأنها تقدم دعما للجماعات الإرهابية في المنطقة وبسبب هذه الإتهامات أعلنت السعودية ومعها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وعدد من الدول العربية والإسلامية مقاطعة قطر وسحب السفراء منها.
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