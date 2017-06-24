ينوي مسئولي النادي “الأهلي” السعودي فتح باب التفاوض مع ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد فتحي لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفي.

وأعلنت صحيفة “الجزيرة” السعودية، أن النادي السعودي قد سعى لضم اللاعب الدولي المصري “32 سنة” في يناير الماضي ولكن الصفقة تعثرت في مراحلها الأخيرة، مضيفة أنه سيتم الاستعانة بفتحي بدلا من سعد الأمير اللاعب العراقي المحترف بصفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة “الأهلاوية” في التعاقد مع “الجوكر” تأتي بسبب إجادته للعب في مراكز متعددة مثل محور الارتكاز والظهيرين الأيمن والأيسر.

وفي حالة اتمام الصفقة، يصبح فتحي هو اللاعب المصري الثاني في صفوف النادي السعودي الذي يضم اللاعب الدولي المصري محمد عبد الشافي.