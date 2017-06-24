الأمن العراقي: مقتل 10 فارين من داعش في تكريت2017-06-24 10:58:50
أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم السبت، مقتل عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين بانفجار عبوة ناسفة صباح اليوم شمال شرق تكريت وفقًا لما نقله موقع “إمارات 24”.
وقال المصدر، إن” عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال قتلوا اليوم وأصيب ستة آخرون بانفجار عبوة ناسفة في طريق بجبل حمرين (50 كلم شمال شرقي تكريت) يسلكه الفارون من قضاء الحويجة بكركوك، والذي يسيطر عليه تنظيم داعش إلى ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين التي تسيطر عليها قوات الأمن العراقية”.
وقتل المئات من المواطنين في أثناء عبورهم جبال حمرين سواء في العبوات الناسفة أو على أيدي عناصر داعش، ومنهم من هلك عطشًا، إذ يتوجب على الفارين عبور الجبل برحلة على الأقدام تستغرق عشر ساعات.
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