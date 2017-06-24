اهتمت الصحف الموريتانية الصادرة بتصريحات وزير الخارجية الموريتاني اسلكو ولد أحمد ازيد بيه لاذاعة فرنسا الدولية والتى اكد فيها لن بلاده قطعت علاقاتها مع قطر لتهديدها أمن موريتانيا .

وذكرت صحيفة / البديل / تحت عنوان وزير الخارجية ” ” أن الوزير أكد أن بلاده قطعت علاقاتها مع قطر لارتباط هذا الفعل بأمنها الخاص.. وقال أن هذه الدولة اعتادت على تمويل حركات تهدد أمننا”.

وأضاف أن هناك منظمات معروفة في موريتانيا تم حظرها بعد ما ثبت لنا ولا يساورنا شك فى ذلك والمسئولون القطريون يعلمون ذلك لأنه ليس صعب الإثبات.

وعن تزامن قرار موريتانيا مع الأزمة الخليجية قال وزير الخارجية “إن الأمر يتعلق بقرار سيادي..ومثل هذا القرار يحتاج لدراسة السياق والتداعيات فيما يخصنا ويخص العالم والمنطقة العربية والإفريقية وبالتالي فإنه بناء على كل هذه الامور اتخذ القرار”.

وتحت عنوان (إمارة قطر تتسلم قائمة مطالب تتضمن 13 شرطا بينها الإخوان والجزيرة وإيران) أكدت صحيفة (التواصل) الموريتانية أهمية المطالب التي تسلمتها قطر أمس.. وقالت أنه على رأس هذه المطالب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وإغلاق قناة “الجزيرة” الفضائية المسئولة عن إثارة الاضطرابات في المنطقة وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك “حزب الله” و”تنظيم القاعدة” و”داعش”.