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مقتل 50 متمردا من "طالبان" و"داعش" في أفغانستان
حركة طالبان‎

مقتل 50 متمردا من "طالبان" و"داعش" في أفغانستان

2017-06-24 10:50:14
أ ش أ

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أن أكثر من 50 متمردا ينتمون إلى حركة “طالبان” وفرع تنظيم “داعش” الإرهابي في أفغانستان، قتلوا خلال عمليات أمنية جرت في منطقة “جوزجان” الشمالية.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة الجنرال محمد رادمانيش، حسبما نقلت وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن أربعين مسلحا تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي قتلوا، بينما أصيب عشرة آخرون، مؤكدا أن عددا من قادة التنظيم الإرهابي أصيبوا أيضا خلال العمليات.

وأضاف أن ما لا يقل عن 11 متمردا من “طالبان” من بينهم قائدهم الرئيسي لمنطقة جوزجان، لقوا مصرعهم أيضا خلال العمليات، وقال إن قائد “طالبان” الذي قتل خلال العمليات تم التعرف عليه باسم “شمس الله”.

ولم تعلق أي جماعة مسلحة مناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينهم حركة “طالبان” على صحة هذه التقارير حتى الآن.

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