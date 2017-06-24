وصف رئيس “الحزب الديمقراطي الاشتراكي” مارتن شولتس تصرفات الرؤساء الأمريكي والروسي والتركي بأنها “استبدادية” وشدد على ضرورة تجديد شباب أوروبا وجعلها أقوى.

وقال زعيم “الحزب الديمقراطي الاشتراكي” الألماني، مارتن شولتس، في تصريحات نُشرت اليوم السبت إن الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يتصرفون “كحكام مستبدين”.

وقال شولتس وهو رئيس سابق للبرلمان الأوروبي، لصحيفة “باساور نيويه بريسه” الألمانية “من المهم الآن إعادة تجديد شباب أوروبا وجعلها أقوى. ليس فقط من خلال الكلام ولكن من خلال سياسات محددة أيضًا”.

ويشار إلى أن المستشارة أنغيلا ميركل تستضيف زعماء مجموعة العشرين في اجتماع قمة في هامبورغ يومي السابع والثامن من يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن يكون تعهد ترامب بإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية وجعلها أفضل بالنسبة للولايات المتحدة من بين أكثر الموضوعات إثارة للخلاف على جدول الأعمال.

والاعتراض على برنامج ترامب الحمائي أحد المجالات التي يتفق فيها شولتس وميركل. واتهم شولتس ترامب الشهر الماضي بتدمير القيم الغربية وبتقويض التعاون الدولي. وقال”هناك البعض في مجموعة العشرين يتصرفون كحكام مستبدين: الرئيس التركي أردوغان والرئيس الروسي بوتين وأيضا الرئيس الأمريكي ترامب”.

والجدير ذكره أن “الحزب الديمقراطي الاشتراكي” يأتي في استطلاعات الرأي خلف “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” الذي تتزعمه ميركل وحليفه “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” البافاري بأربع عشرة نقطة مئوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من إجراء انتخابات تشريعية في 24 أيلول.

ويريد ترامب أن تعزز ألمانيا والحلفاء الأوروبيون الآخرون مساهماتهم الدفاعية في حلف شمال الأطلسي. وانتقد أيضًا الفائض التجاري الألماني الضخم مع الولايات المتحدة. هذا فيما قالت ميركل الأسبوع الماضي إن الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة من الأمور الرئيسية التي تركز عليها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين.