تورنادو يصيب طائرات «يوم القيامة» في أمريكا2017-06-24 10:45:46
لحقت أضرار كبيرة بقاعدة عسكرية في إحدى الولايات الأمريكية جراء إعصار شديد، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.
وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن شبكة “سي إن إن” الإخبارية أن إعصار تورنادو تسبب في دمار 10 طائرات من الطائرات الجاثمة في مطار قاعدة أوفوت بولاية نبراسكا.
ومن بين “ضحايا ” الإعصار الذي ضرب القاعدة العسكرية المذكورة يوم 16 يونيو 2017 اثنتان من طائرات “يوم القيامة” من طراز E-4B.
ويشار إلى أن طائرات “يوم القيامة” هي الطائرات التي يُفترض أن يلجأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقادة الجيش الأمريكي الكبار إلى استعمالها في حال نشبت الحرب النووية أو وقع حادث خطر طارئ. وجهّزت طائرات “يوم القيامة” بالأجهزة التي تمكِّن الموجودين على متنها من إدارة وقيادة القوات المقاتلة على الأرض.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
إيران: غلق المجال الجوي أمام الطائرات السعودية
أكد قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العميد فرزاد إسماعيلي، فتح المجال الجوي في بلاده أمام الطائرات القطرية لأجل العبور، عكس القرار تجاه الطائرات السعودية التي لن ...Sat, 24 Jun 2017 07:16:25 GMT
-
قطر: سنرد رسميا على المطالب "غير الواقعية" للدول الأربع
وأضافت، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أنه “نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي”. لكنها اعتبرت أن المطالب المقدمة من الدول العربية ...Sat, 24 Jun 2017 08:20:18 GMT
-
بالصور .. المبنى الذي كان الانتحاري يتحصن بداخله في مكة
نشرت وزارة الداخلية السعودية على حسابها في تويتر صوراً للمبنى الذي كان الانتحاري يتحصن بداخله في مكة المكرمة. وأحبطت قوات الأمن السعودي هجوماً إرهابياً كان يستهدف ...Sat, 24 Jun 2017 08:34:54 GMT
-
طارق قابيل: اتفاقية تسهيل التجارة تلبي مصالح جميع الدول
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل ...Sat, 24 Jun 2017 08:20:18 GMT
-
غادة والي تلتقي بعثة البنك الدولي لمتابعة وتقييم برنامج تكافل وكرامة
اجتمعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع فريق بعثة البنك الدولي فى ختام زيارتهم لمص التى استغرقت 5 أيام . وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم خلال الاجتماع ...Sat, 24 Jun 2017 08:03:27 GMT
-
بالصور.. قرية فقيرة تغير اسمها لـ”ترامب”
قررت قرية هندية فقيرة في الريف أن تتخذ من اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسما لها. فقد بدلت “مارورا”، البلدة الفقيرة الريفية في ولاية هاريانا (شمال) المحاذية ...Sat, 24 Jun 2017 07:43:41 GMT
-
باتمان يلقي القبض على لص في مركز تجاري
في مشهد طريف، قام شرطي يرتدي زي باتمان بإلقاء القبض على لص حاول سرقة مجموعة من أقراص الدي في دي، من مركز والمارت للتسوق في ولاية تكساس الأمريكية. ظهر الشرطي ديمون ...Sat, 24 Jun 2017 07:44:21 GMT
-
بالفيديو.. قاسم سليماني: "ولي العهد السعودي عجول جدا"
نشرت مواقع إعلامية إيرانية تسجيلا مصورا للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وهو يتحدث عن رأيه في ولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد ...Sat, 24 Jun 2017 07:34:47 GMT