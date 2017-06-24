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تورنادو يصيب طائرات «يوم القيامة» في أمريكا
إعصار ماثيو ‎

تورنادو يصيب طائرات «يوم القيامة» في أمريكا

2017-06-24 10:45:46
وكالات

لحقت أضرار كبيرة بقاعدة عسكرية في إحدى الولايات الأمريكية جراء إعصار شديد، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن شبكة “سي إن إن” الإخبارية أن إعصار تورنادو تسبب في دمار 10 طائرات من الطائرات الجاثمة في مطار قاعدة أوفوت بولاية نبراسكا.

ومن بين “ضحايا ” الإعصار الذي ضرب القاعدة العسكرية المذكورة يوم 16 يونيو 2017 اثنتان من طائرات “يوم القيامة” من طراز E-4B.

ويشار إلى أن طائرات “يوم القيامة” هي الطائرات التي يُفترض أن يلجأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقادة الجيش الأمريكي الكبار إلى استعمالها في حال نشبت الحرب النووية أو وقع حادث خطر طارئ. وجهّزت طائرات “يوم القيامة” بالأجهزة التي تمكِّن الموجودين على متنها من إدارة وقيادة القوات المقاتلة على الأرض.

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