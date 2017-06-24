إيران تدين محاولة استهداف الحرم المكي: "مستعدون للتعاون"2017-06-24 10:40:29
أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إدانة بلاده لمحاولة استهداف الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة.
ولفت قاسمي إلى أن طهران “مستعدة للتعاون مع سائر الدول للتصدي للجناة وسماسرة الموت والجهلة الحاقدين،” على حد تعبيره، وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وقال قاسمي: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تحذر جميع الحكومات خاصة دول المنطقة من ظاهرة الإرهاب المشؤومة تدعو جميع شعوب المنطقة إلى اليقظة والعمل المستمر من أجل مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل العنف والجريمة والحقد”.
وتابع قائلا: “إن العملية الفاشلة التي قام بها بعض الإرهابيين الجناة بالقرب من بيت الله الحرام أثبتت مرة أخرى أن الإرهاب المتفاقم الذي بات يستهدف اليوم العالم والمنطقة والمسلمين والدول الإسلامية لا يعرف دينا ومذهبا وجغرافيا وعرقا وأنه يستهدف أقدس البقاع المقدسة في العالم من أجل الوصول إلى مبتغاه”.
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