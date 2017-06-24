أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، أن قوات سلاح الجو بالجيش السوري تمكنت من تدمير تجمعات وآليات لتنظيم داعش في جنوب شرق منطقة السخنة الواقعة بريف حمص الشرقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

ومن ناحية أخرى، قالت وكالة سانا، إن عشرين مواطنًا أصيبوا بجراح “جراء اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي الفرقان بمدينة حلب”.

ونقلت “سانا” عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله إن “القذيفة سقطت بعد منتصف الليل على سوق الفرقان، وتسببت بإصابة 20 مواطنًا بعضهم في حالة حرجة”.

وأوضح المصدر أن “القذيفة التي أطلقتها التنظيمات الإرهابية من الريف الغربي”.

وقالت الوكالة إن”التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الريف الغربي استهدفت بالقذائف الصاروخية منطقة الحمدانية في 14 يونيو الجاري، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 6 بجروح”.