بدأ في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا منتصف ليلة السبت سريان تنفيذ “هدنة الحصاد”، التي أقرتها مجموعة الاتصال للتسوية في 21 يونيو الجاري على أن تستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وفقًا لقناة “روسيا 24”.

من جهتها قالت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، إن الجيش الأوكراني انتهك الهدنة بعد نصف ساعة من بدئها حينما قصف تخوم مدينة دوكوتشايفسك بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة.

وفي وقت لاحق أفاد متحدث عسكري من جمهورية دونيتسك بأن الجيش الأوكراني خرق الهدنة 7 مرات خلال ساعتين، بينما لم ترد أنباء عن خروقات من جمهورية لوجانسك، المعلنة من طرف واحد.

جدير بالذكر أن النزاع المسلح في شرق أوكرانيا اندلع ربيع عام 2014 إثر محاولة القوى التي استلمت السلطة في كييف قمع الاحتجاجات في دونيتسك ولوغانسك بالقوة.

ووفق الأمم المتحدة فقد قتل أكثر من 9500 شخص نتيجة المعارك.