 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 11:27 صباحاً
روابط سريعة
بدء «هدنة الحصاد» بدونباس شرقي أوكرانيا
قوات في أوكرانيا

بدء «هدنة الحصاد» بدونباس شرقي أوكرانيا

2017-06-24 10:35:46
متابعات

بدأ في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا منتصف ليلة السبت سريان تنفيذ “هدنة الحصاد”، التي أقرتها مجموعة الاتصال للتسوية في 21 يونيو الجاري على أن تستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وفقًا لقناة “روسيا 24”.

من جهتها قالت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، إن الجيش الأوكراني انتهك الهدنة بعد نصف ساعة من بدئها حينما قصف تخوم مدينة دوكوتشايفسك بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة.

وفي وقت لاحق أفاد متحدث عسكري من جمهورية دونيتسك بأن الجيش الأوكراني خرق الهدنة 7 مرات خلال ساعتين، بينما لم ترد أنباء عن خروقات من جمهورية لوجانسك، المعلنة من طرف واحد.

جدير بالذكر أن النزاع المسلح في شرق أوكرانيا اندلع ربيع عام 2014 إثر محاولة القوى التي استلمت السلطة في كييف قمع الاحتجاجات في دونيتسك ولوغانسك بالقوة.

ووفق الأمم المتحدة فقد قتل أكثر من 9500 شخص نتيجة المعارك.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3