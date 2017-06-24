خفر السواحل اليوناني ينقذ 120 لاجئًا2017-06-24 10:32:35
أنقذ خفر السواحل اليوناني قاربًا خشبيًا، كان يحمل على متنه نحو 120 لاجئًا، وكان على وشك الغرق قرب جزيرة كارباتوس في أرخبيل دوديكانيسيا اليوناني في بحر إيجه، وفقًا لما نقله موقع إمارات 24.
وبحسب خفر السواحل اليوناني، فإن “أحد أفراد الطاقم كان أطلق نداء استغاثة من هاتفه المحمول، حيث اتصل برقم الطوارئ وأخطر السلطات بأن القارب تعرض لعطل فني. وتلبية لهذه الاستغاثة، بدأت عملية بحث شاركت بها ثلاثة قوارب تابعة لخفر السواحل، وزورق إنقاذ بجانب قاربين صغيرين خاصين”.
وأضاف خفر السواحل أنه “عقب العثور على قارب اللاجئين قرب سواحل أموبي الواقعة شرقي الجزيرة، تم سحبه حتى الميناء”.
ومع تحسن الأحوال الجوية، تزايد مجددًا عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يصلوا إلى الجزر اليونانية، على الرغم من أن هذه الأعداد ما زالت لا تقارن بتلك التي سجلت قبل توقيع اتفاقية إعادة اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس2016.
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