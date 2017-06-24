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الجيش الأمريكي: خط الاتصال مع روسيا فوق سوريا "مفتوح ويعمل"
التحالف الدولي

الجيش الأمريكي: خط الاتصال مع روسيا فوق سوريا "مفتوح ويعمل"

2017-06-24 10:28:02
أ ش أ

أعلن الجيش الأمريكي، أن خط الاتصال مع روسيا الذي يهدف إلى تفادي أي تصادم عارض فوق سوريا “يعمل” رغم تهديد موسكو بقطعه بعد إسقاط واشنطن طائرة عسكرية سورية.

وقال متحدث باسم التحالف الدولي العقيد رايان ديلون - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت إن “خط عدم الاشتباك مفتوح ويعمل”.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أنه أسقط الأحد الماضي، طائرة عسكرية سورية كانت تلقي قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة في سوريا.

يشار إلى أن موسكو قالت إنها ستتعامل مع طائرات التحالف التي تحلق غربي نهر الفرات في سوريا بمثابة أهداف محتملة وستتعقبها بأنظمة الصواريخ والطائرات العسكرية.. ونفى البنتاجون، في وقت سابق، وجود أي تحركات روسية في سوريا تثير قلقه.

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