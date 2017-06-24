بالصور .. المبنى الذي كان الانتحاري يتحصن بداخله في مكة

نشرت وزارة الداخلية السعودية على حسابها في تويتر صوراً للمبنى الذي كان الانتحاري يتحصن بداخله في مكة المكرمة.

وأحبطت قوات الأمن السعودي هجوماً إرهابياً كان يستهدف المصلين في ليلة ختم القرآن، بالحرم المكي الشريف.

وقالت الداخلية إنه تم “القبض على 5 من عناصر الخلية، بينهم امرأة بعد مداهمة مواقعهم بمحافظة جدة والعاصمة المقدسة”.

وأضافت الوزارة: “انهيار المبنى الذي كان الانتحاري يتحصن بداخله قبل تفجير نفسه وإصابة 6 من الوافدين، و5 من رجال الأمن بإصابات طفيفة”.