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أمريكية تجرى 8 عمليات جراحية كي تصبح ميلانا ترامب
أمريكية تجرى 8 عمليات جراحية كي تصبح ميلانا ترامب

أمريكية تجرى 8 عمليات جراحية كي تصبح ميلانا ترامب

2017-06-24 10:43:42
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حلم أى فتاة أن تصبح «السيدة الأولى» للولايات المتحدة الأمريكية، لكن كلوديا سييرا قررت أن تقترب من هذا الحلم على طريقتها الخاصة.
بحسب موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قررت سييرا أن تجرى ست عمليات جراحية تجميلية فى يوم واحد، يليها عمليتين تحتاجان لوقت أطول، فى محاولة لتبدو بشكلها مثل ميلانيا ترامب.

ومن المقرر أن تخضع سييرا، 42 عاما، للإجراءات فى غضون أسبوعين فى مستشفى يوتوبيا فى سيبريس بولاية تكساس الأمريكية.

وستعمل سييرا على تغيير شكل أنفها ورفع جفنيها بالإضافة إلى إضافة البوتوكس بعدة أماكن فى وجهها، فضلا عن أماكن أخرى، بإجمالى 8 عمليات.

وقالت سييرا: «أريد أن أبدو وأن أشعر من الداخل بأننى السيدة الأولى، ميلانيا بالنسبة لى رمز للقوة، أتطلع أن أشبهها بشكل كبير».

ولم تذكر سييرا القيمة الفعلية للعمليات الجراحية ولم توضح من سيقوم بدفع مستحقاتها.

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