تشهد بطولة كأس العالم للقارات المقامة حاليا في روسيا منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالبطولة في تمام الساعة الخامسة مساء “بتوقيت القاهرة” اليوم السبت.

ويتصدر المنتخب المكسيكي المجموعة بتفوقه في فارق الأهداف عن البرتغال صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما تأتي “الدولة المستضيفة” روسيا بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المنتخب النيوزلندي المجموعة بلا نقاط.

ومن المقرر، أن يستضيف ملعب “كازان ارينا” بجمهورية تتارستان مباراة المنتخبين المكسيكي والروسي، حيث يسعى المنتخب المكسيكي في تعزيز أوضاعه بصدارة المجموعة وضمان تأهله للجولة القادمة “دور الـ4”، فيما يرغب “صاحب الأرض” في الفوز كمحاولة لزيادة احتمالات تأهله.

كما يلتقي منتخبي “البرتغال” و”نيوزلندا” اليوم على ستاد “كريستوفسكي” بمدينة “سان بطرسبورغ”، حيث يحاول المنتخب البرتغالي الحفاظ على وضعه كـ”منافسا للتأهل لدور الـ4” داخل المجموعة .