أستراليا ترحب بتوجيه اتهامات للعقل المدبر لتفجيرات بالي2017-06-24 10:19:23
رحبت أستراليا اليوم السبت بتوجيه اتهامات لسجين في معتقل جوانتانامو متهم بالتخطيط لتفجيرات بالي عام 2002 التي سقط فيها 202 قتيل بينهم 88 استراليا.
والمتشدد الإندونيسي المولد رضوان عصام الدين المعروف بالحنبلي متهم بالتخطيط لتفجيرات بالي عام 2002 وللهجوم على فندق ماريوت في جاكرتا عام 2003 الذي أودى بحياة 12 شخصا.
وقالت وزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب للصحفيين “أتمنى أن تساعد هذه المحاكمة، إذا نجحت، على تهدئة أحزان من فقدوا أحباءهم وأفراد أسرتهم وأصدقاءهم”.
وتابعت “هناك غصة في قلوب جمع الاستراليين منذ أن وقعت هذه الهجمات في 2002”.
ونقلت صحيفة ميامي هيرالد عن لائحة اتهام بتاريخ 20 يونيو حزيران أن الحنبلي وجهت له سبع اتهامات مختلفة بينها الضلوع في الإرهاب والقتل.
والحنبلي متهم بالتخطيط لثلاثة تفجيرات في 12 أكتوبر تشرين الأول عام 2002 على حانة وملهى ليلي والقنصلية الأمريكية في بالي.
وألقي القبض على الحنبلي في بانكوك بتايلاند عام 2003 وتم احتجازه في معتقل جوانتانامو دون توجيه تهمة له منذ عام 2006.
وقالت بيشوب إن استراليا ستقدم كل دعم ممكن ولكنها لا تؤيد عقوبة الإعدام.
وقالت “المسؤولون عن قتل 202 شخص بينهم 88 استراليا يجب محاكمتهم وأن يحصلوا على أقصى عقوبة وألا يفرج عنهم قط”.
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